Sıhhi tesisatçılar donmalara karşı uyarıyor Soğuk havalarda su tesisatının donmasına dikkat Tesisatçı Fazlı Sugur; “Ya tesisatın tamamı donmadan erken müdahale etmek, ya da daha öncesinden hiç donmaması için çözüm bulmak gerekiyor”

Eskişehir’deki tesisatçılar, hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesinden dolayı, su borularında ve saatlerindeki donmalar karşı bazı uyarılarda bulundu.

Oldukça sert ve soğuk geçen kış aylarında sıkça görülen problemlerin biri de su tesisatlarının donması oluyor. Özellikle de eskimiş ve uzun süre kullanılmayan boru hatları donarak birçok vatandaşın suya erişimini zorlaştırıyor. Eskişehir’de 20 senedir tesisatçılık yapan Fazlı Sungur, boru hatlarına donma olayı yaşanmadan önce müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.



“Sirkülasyon olduğunda donma olmaz”

Son zamanlarda donma şikayetiyle birçok müşterinin kendisine geldiğini söyleyen tesisat ustası Fazlı Sungur, az kullanılan borularda daha fazla donma riski olduğunu söyledi. Sungur, “Soğuk havalarda suların da biraz az kullanılmasından dolayı borularda donma olayı oluyor. Bu dönem de bizim işlerimiz de yoğunlaşıyor. Borularda su sirkülasyonu olduğu zaman donma olayı daha az olur. Su durağın olduğu zaman donar. İlk önce dışarıda kalan metal parçalar donmaya başlar. Eğer su saatiniz dışarıdaysa, metal olduğu için önce o donar. Buna müdahale edilmezse donan su birbirini takip ederek donmayan boruları da etkileyerek gider” dedi.

Evdeki su tesisatında donma yaşanınca ne yapılması gerektiğini anlatan Sungur, izolasyonla kaplanan boruların daha çok güven verdiğini söyledi. Tesisat donmadan önce çözüm bulmak gerektiğini belirten Sungur, sözlerine şöyle devam etti;

“Eğer su saati mekanikse kenarlarından sökülüp, sıcak bir yerde kurutarak sorun çözülebilir. Saatin önündeki, arkasındaki tesisat da donduysa, dışarıda kalan kısımları pürmüz yardımıyla borular ısıtılabilir. Fakat buradaki önemli nokta, tesisatta donma yaşanmadan önce müdahale etmek gerekiyor. Tesisat donduktan sonra hem müşteriler için hem bizim için daha meşakkatli oluyor. Su tesisatı donmada önce yapılması gereken birkaç şey var. İlki, açıkta kalan boruların izolasyon ile kaplanması gerekiyor. İzolasyon köpükleri donma olayını 23 derece daha geciktiriyor. Bir de vatandaşlar kış aylarında evi kullanmayacaksa, vanaları kapatıp borulardaki suyun boşaltılması gerekiyor”

Fazlı Sungur, su saati veya borular donmadan önce yapılacak şeylerin vatandaşları daha büyük masraflardan kurtardığından bahsetti. Kendisine gelen her için aynı zorlukta olmadığını söyleyen Sungur, “Bu işin masrafı da tesisatın ne kadar donduğuna bağlı. Ne kadar sürede müdahale edip ne kadar sürede açtığımıza göre fiyat belirliyoruz. Bazı işlerde bir gün boyunca uğraşırız, bazı yerler olur saati sökeriz, boruları ısıtırız kolayca hallolur. Bu yüzden ya tesisatın tamamı donmadan erkende müdahale etmek gerekiyor ya da daha öncesinden hiç donmaması için çözüm bulmak gerekiyor” dedi.

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