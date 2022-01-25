Çocuklar karlı yollarda doyasıya eğlendi

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Eskişehir’de ara tatili fırsat bilen çocuklar karlı yollarda kızaklarıyla kayarak bol bol eğlendi.

Eskişehir’de aralıklarla devam eden kar yağışı bütün şehri beyaza bürüdü. Bir dönem boyunca hem pandemi hem de dersleriyle meşgul olan çocuklar da ara tatil fırsatını kullanarak sokaklara çıktı. Soğuk havalara karşı kat kat giyinen çocuklar karın tadını çıkardı. Çamlıca Mahallesi’nde kızaklarıyla yokuştan aşağı kayan minikler renkli görüntüler oluşturdu.

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