ESOGÜ Acil Servis yılda 100 bin hastaya hizmet veriyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan Acar; “Anabilim Dalımız ulusal akredite edilmiş iki Acil Tıp programından biri”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan Acar, “Acil Servis’te yıllık yaklaşık 100 bin hastaya acil tıbbi bakım hizmeti verilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Nurdan Acar, ESOGÜ Acil Tıp programının ulusal akredite edilmiş iki Acil Tıp programından biri olduğunu söyleyerek servise ilişkin bilgilendirmede bulundu. Acil Tıp uygulamasının hastane içi ve hastane dışı triyaj, resüsitasyon, ilk değerlendirme, teletıp ve tanısı kesinleşmemiş acil hastaların taburcu olana veya başka bir sağlık uzmanının bakımına transfer edilene kadarki sürecin yönetimini kapsadığını belirten Prof. Dr. Acar, “Acil Tıp doktoru, hastaları acil servise getiren çok çeşitli şikâyetlerin ilk çalışması ve yönetimini başlatmak için gereken hızlı değerlendirme ve veri toplama ile görevlidir. Çalışmaları daha ileri tıbbi değerlendirme için itici gücü oluşturduğundan hastaların bakımında inanılmaz bir etkiye sahiptir. Hasta ister hastaneye yatırılsın ister taburcu edilsin, acil serviste kaldıktan sonra hem kısa hem de uzun süreli bakımın yönlendirilmesinde acil hekiminin rolü büyüktür. Amerikan Acil Tıp Yeterlik Kurulunun tanımlamasında Acil Tıp alanında uzmanlaşmış bir doktorun hem hastane öncesi dönemde Acil Tıp teknisyenlerini yönlendirerek hem de acil serviste ölümü veya daha fazla sakatlığı önlemek için gerekli olan acil karar verme ve eyleme odaklandığını görüyoruz. Acil Tıp uzmanı akut hastalık ve yaralanmaya yanıt olarak genel olarak çeşitlendirilmiş yetişkin ve pediatrik hasta popülasyonunun derhal tanınmasını, değerlendirilmesini, bakımını, stabilizasyonunu ve düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür” dedi.



“Acil Servis’te yıllık yaklaşık yüz bin hastaya hizmeti verilmektedir”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalının 2004 yılında kurulduğunu belirten Prof. Dr. Acar, kısa sürede Türkiye’deki Acil Tıp programları içinde eğitim için tercih edilen, önerilen ve örnek programlardan biri haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Acar, “Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Acil Tıp Yeterlik Kurulu tarafından 2018 yılında ‘Acil Tıp Yeterlik Belgesi’ almıştır. Günümüz itibariyle Anabilim Dalımız ulusal akredite edilmiş iki Acil Tıp programından biridir. Acil Servis’te yıllık yaklaşık 100 bin hastaya acil tıbbi bakım hizmeti verilmektedir. Hastanemiz konumu itibariyle Bilecik, Kütahya ve Afyon bölgesine hitap eden bir ‘Bölge Hastanesi’ misyonunda görev yapmakta olup kliniğimiz çalışmalarına Temmuz 2020 yılında taşındığı 2 bin 880 metrekarelik fiziksel ve fonksiyonel olarak daha elverişli yeni yerinde, bilimsellik ve işlevsellikten ödün vermeden devam etmektedir” diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından üçüncü seviye olarak tescillenmiş ESOGÜ Acil Servis’te çeşitli bakım alanları ile muayene odalarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Acar, birimlerle koordineli şekilde yaptıkları çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.

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