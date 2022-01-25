Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Eskişehir’de, bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, beyaz örtüyle kaplandı.

Termometrelerin eksi 9 derecelere kadar düştüğü Eskişehir'de, yaz aylarında turistlerin de uğrak noktası olan Porsuk Çayı'nın yüzeyinin yer yer buz tuttuğu ve üzerinin karla kaplandığı görüldü. Porsuk Çayı üzerinde oluşan buz tabakası, bazı yerlerde yoğunlaşırken, bazı yerlerde ise su akıntılarının devam ettiği gözlemlendi. Öte yandan çayın içinde donan kayık da dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.