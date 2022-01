TÜGİAD Eskişehir'de görev dağılımı gerçekleşti

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi, Serkan Can Zengin başkanlığında toplanarak ilk yönetim kurulunu ve görev dağılımını gerçekleştirdi.

TÜGİAD’ın Eskişehir Şubesi geçen hafta açıldı. TÜGİAD Eskişehir'in, 19 Ocak Çarşamba Günü yaptığı Yönetim Kurulu toplantısı ile 1’inci dönem yönetim kurulu ve görev dağılımları belli oldu. TÜGİAD Eskişehir Şubesi, ilk dönem çalışmalarına Serkan Can Zengin başkanlığında başlayacak.



“Güçlü yönetim güçlü işler olacağının göstergesidir”

TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, "TÜGİAD Eskişehir Şubesi’nde yapılan bu görev dağılımıyla birlik ve beraberlik içinde hedefimizi sürekli yükselterek gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Güçlü yönetimler, güçlü işlere imza atarlar” dedi.



Görev dağılımı gerçekleşti

TÜGİAD Eskişehir’de göreve başlayan başkan yardımcıları, Ersen Çıra, Mert Ünal ve Özgür Tekgöz oldu. Görev dağılımlarının devamında ise, Kenan Araz sayman, Ali Önal genel sekreter, Can Alanoğlu, Yaşarcan Kurt ve Yiğit Çam yönetim kurulu üyesi, Özlem Yıldırım denetleme kurulu başkanı, Onur Çelik ve Emrah Kaya da denetleme kurulu üyesi oldu

