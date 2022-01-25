Sokak köpeği donan Porsuk Çayı üzerinde gezintiye çıktı

Bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı üzerinde sokak köpeğinin gezintisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’de havaların uzun süredir sıfırın altında seyretmesiyle Porsuk Çayı’nın bir kısmı buz tuttu. Yaz aylarında balık görmeye alışık olduğumuz Porsuk Çayı, yüzeyinin buz tabakası ile kaplanmasıyla sokak hayvanlarının üzerinde gezebileceği bir yer haline geldi. Donan Porsuk Çayı’nın üzerinde gezen köpek, soğuk havaların etkisiyle oluşan buz tabakasının ne kadar kalın olabileceğini gözler önüne serdi. Köpeğin rahat tavırlar ile donan çayın üzerinde gezmesi çevredekilerin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar buzun kırılma ihtimalini göz önünde bulundurarak, köpeğin suya düşmesinden endişelendi. Vatandaşlar uzun uğraş verse de sevimli dostlarını buz tutan çayın üzerinden uzaklaştıramadılar.

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