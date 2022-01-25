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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları 2021 Güz Dönemi tamamlandı

İHA

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları 2021 Güz Dönemi tamamlandı

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) bünyesinde yürütülen eSertifika Programları 2021 Güz Dönemi, gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarıyla tamamlandı.
Çevrimiçi yapılan sınava 112 farklı eSertifika programında kayıtlı 8 bin 271 kişi katıldı. 12 hafta süren öğretim döneminde öğrenciler, kendilerine sunulan farklı öğrenme malzemelerinden ve bazı programlarda yer alan canlı derslerden yararlanarak sertifika sınavına hazırlandılar. Sınav sonuçları 31 Ocak haftası ilan edilerek, başarılı olan öğrencilere sertifika belgeleri yazışma adreslerine posta yoluyla gönderilecek.
Ustasından Öğren Programı’nda canlı dersler büyük ilgi gördü
Ustasından Öğren Sinema Atölyesi eSertifika Programı'nda BKM Mutfak Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ders içerikleri, üniversitenin alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen canlı derslerle zenginleştirilerek, 2021 Güz Dönemi'nde öğrencilerle buluşturuldu. Temel düzeyde sinema eğitimi almak ve bu alanda çalışan profesyonellerin deneyimlerinden yararlanmak isteyen kişilere yönelik hazırlanan Ustasından Öğren Sinema Atölyesi bünyesinde; Senaryo Yazımı (Doç. Dr. Serhat Serter), Yönetmenlik (Öğr. Gör. Erdem Gösterişli), Görüntü Yönetmenliği (Doç. Dr. Ufuk Küçükcan) ve Kurgu (Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koca) dersleri kapsamında 6 hafta süreyle canlı dersler yapıldı. Derslerde atölye çalışmaları, ödev, proje uygulamalarının yanı sıra uygulamalı konu anlatımlarına yer verildi. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören canlı dersler önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Öte yandan Türk Müziği eSertifika Programında yer alan Tanbur dersinin uygulamalı sınavı 23 Ocak 2021 Pazar günü Sürekli Eğitim Merkezinde yapıldı. Farklı illerden gelen adaylar enstrümanlarıyla performanslarını sergiledi. Tanbur dersi kapsamında öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra enstrüman çalmaya yönelik uygulamalı videolar da sunuluyor.
2022 Bahar Dönemi kayıtları 31 Ocak’ta başlıyor
ANADOLUSEM bünyesinde yürütülen eSertifika programlarına kayıt olabilmek için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Adaylar eSertifika programlarına başvurarak dilediği alanda öğrenim görme imkânı yakalayabiliyor. Herhangi bir meslekle uğraşırken farklı bir alanda eğitime ihtiyaç duyan bireyler de programlara kayıt yaptırarak, ilgi duydukları alanda öğrenim görme imkânı yakalamış oluyor. Yapmakta olduğu işe ait bilgilerini güncellemek isteyen profesyoneller, herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup farklı alanda kendini yetiştirmek isteyen bireyler de eSertifika programlarından yararlanarak kendi alanlarındaki ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra farklı bakış açıları kazanıyor.

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