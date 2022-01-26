Vali ile sağlık turizmini konuştular Eskişehir Sağlık Termal Alternatif Turizm Derneği (ESKTUD) faaliyetlerine devam ediyor

Eskişehir Sağlık, Termal, Alternatif, Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Türkan Tünerir ve dernek üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Eskişehir'in tüm sağlık kurumlarının ve termal tesislerinin yurtdışında daha etkin tanıtımının sağlanabilmesi konusunda taleplerini ileten Dernek Başkanı Dr. Türkan Tünerir, Vali Erol Ayyıldız'ın görüşlerini aldı. Vali Ayyıldız, kentin gelişmesine katkı sunacak çalışmaların artmasını temenni ederek, şehirdeki tüm kurumların da bu anlamda birlikte hareket edebilmesinin önemine dikkat çekti. Eskişehir'in sağlık turizmi konusunda bir merkez olması için çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Başkan Tünerir, önümüzdeki süreçte hazırlanan çalışmaları kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı. Görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyen Dr. Tünerir, sağlık turizmini geliştirme noktasında ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.

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