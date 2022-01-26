Eskişehir’deki uyuşturucu davasında 13 sanığa 17 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi Davada 21 sanıktan 8’i beraat etti

Eskişehir’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yargılanan 21 sanıktan 13’üne 6 yıl 3 aydan 17 yıl 2 ay 7 güne kadar değişen hapis cezaları verildi. 8 sanık ise beraat etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 22’nci celsesinde farklı suçlardan tutuklu sanıklar M.C. ve S.Y. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar F.B., F.D., E.B. ve Y.C. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıklar ise çeşitli mazeretlerinden dolayı duruşmaya katılmadı. Davanın karar duruşmasında huzurdaki sanıklardan son sözleri soruldu. Sanıklar, beraat talebinde bulundu.



13 sanık hakkında 17 yıl kadar hapis ve 34 bin TL’ye kadar değişen cezalar verildi

Mahkeme heyeti, davada ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan yargılanan 21 sanıktan A.T., A.K., A.E.K., B.A., E.B., N.K., S.A. ve Y.C. olmak üzere 8 sanık hakkında beraat kararı verdi. Sanıklar Ayhan Tepegöz, Fahrettin Derecioğlu, Ferhat Bektaşlar, Ferit Yılmazgil ve Gökhan Kocaoğlu'na aynı suçtan 12 yıl 6’şar ay hapis ve 25’er bin TL para cezası verildi. Sanıklardan Bahadır Yılmaz ve Deniz Karateke 15 yıl 7 ay 15’er gün hapis ve 31 bin 240’ar TL para cezasına çarptırıldı. Sanıklar Müslüm Canbaz ve Seçkin Alır hakkında 10’ar yıl hapis ve 20’şer bin TL para cezasına, sanık Selim Yıldırım hakkında ise 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL para cezasına hükmedildi. Sanıklardan; Dilek Akan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL para cezasına, Levent Erol 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına, Tuncay Beyazkoç ise 17 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 34 bin 360 TL para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.