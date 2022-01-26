Hafif ticari araç yüksek gerilim direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EskişehirSarıcakaya karayolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak yüksek gerilim direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, EskişehirSarıcakaya karayolu Hekimdağ Geçidi yakınlarında meydana geldi. 35 AU 7520 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yüksek gerilim direğine çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu kazada hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.