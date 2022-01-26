Mikro ve küçük işletmelere hızlı destek KOSGEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Binali Aydın; "Eskişehir’den daha çok gencimizin bu desteklerden faydalansın, programa başvuru sayısı artsın istiyoruz"

KOSGEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Binali Aydın, gençlerin daha çok istihdama katılması için ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın başladığını belirterek, “Eskişehir’den daha çok gencimizin bu desteklerden faydalanması için çalışıyoruz. Programa başvuru sayısı artsın istiyoruz. Eskişehirli gençlerimiz ve firmalarımız programa başvursun ki bu destekler daha büyük şehirlere kaçmasın” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası’nda, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında söz alan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan ise “Bugün burada mikro ve küçük işletmelerle ilgili hızlı destek programı hakkında bilgilendirme yapacağız. Eskişehir Sanayi Odası için kadın ve genç istihdamı çok önemli. Bu konuda projeler hayata geçiriyoruz. Yeni projelerin ise yaygınlaşması noktasında gayretlerimiz var. Devletimizin attığı bu önemli adımda kapsam içinde kalan işletmelerimize hayırlı olsun. Program kapsamında MKİ’lere verilecek ve yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destekten daha çok firmamızın faydalanması en büyük temennimiz” diye konuştu.

KOSGEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Binali Aydın da konuşmasında, ilk 2 fazın 2021 yılında uygulandığını üçüncü fazda ise imalatçı işletmeciler ile hizmet sektörünün de destek kapsamına alındığını belirterek, Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında bu duyuruyu yapmıştı, burada 75 bin genç istihdam hedefi konuldu. Genç istihdamı ve kadınlar için de pozitif ayrımcılık var. Onlara yüzde 10 destek sağlanacak. Bugün itibarı ile 38 bin yeni personel tabiri işletmelerimiz başvuru yapmıştı. Hedefi 75 bin olarak düşünürsek, yarıya yaklaşmış görünüyoruz. Son başvuru 31 Mart’a kadar ve başvurularınızı gecikmeden yapmanız gerekiyor. Eskişehir’den daha fazla destek gelmesini bekliyoruz” dedi

Yapılan açılış konuşmalarından sonra Projenin detaylarını KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz bir sunum ile açıkladı. Yılmaz, “Destek başvuruları başlamış olup, başvurular için KOSGEB'e kayıtlı KOBİ Beyanname onaylı işletmeler 31 Mart 2022 tarihine kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Lütfen bu destekler ile ilgili olarak bizlerle iletişim halinde olun. KOBİ Uzmanlarımız sizlerle iletişim halinde olacaklar” açıklamasında bulundu.

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