Eskişehir Kent Ormanı’ndan doyumsuz kış manzaraları

Kar örtüsüyle kaplanan Eskişehir Kent Ormanı’nın oluşturduğu kartpostallık manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir, son günlerde hem dondurucu soğukların hem de yoğun kar yağışının etkisi altında. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece altında seyrettiği şehir, günlerce devam eden sağanak kar yağışı sonucunda bembeyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde meydana gelen buzlanmalar ve soğuk hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kentin bazı kesimlerinde seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu. Eskişehir Kent Ormanının karla kaplı manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Ağaçlar arasından devam eden araç yolu ve kış görüntülerinin oluşturduğu manzara göz doldurdu.

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