(ÖZEL) Herkes kardan adam yaparken onlar 8 minareli cami yaptı İki kardeşin kardan 2 buçuk saatte yaptıkları yaptığı cami ilgi odağı oldu Kardan cami yapan Şerifenur Karakaya: “Aynı bir inşaat yaparmış gibi bayağı uğraştık”

Eskişehir’de, kar yağışını eğlenceye dönüştüren iki kardeş, kardan 8 minareli cami yaptı.

Ülke genelinde kar yağışı etkisini gösterirken Eskişehir’de vatandaşlar kardan hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Kimi vatandaşlar kardan adam yaparken, Şerife ve Kardelen Karakaya kardeşler, farklılık olması amacıyla evlerinin bahçesine kardan cami yaptı. Yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğinde ve 8 minaresi olan kardan cami, görenleri hayran bıraktı. Karakaya kardeşler, inşasını 2 buçuk saatte tamamlayarak, sosyal medyadan paylaştıkları yapının, birçok olumlu mesaj aldığını belirtti.



“Bizim için eğlenceli oldu”

Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Kardelen Karakaya, kardan camiyi inşa ederken eğlendiğini söyledi. Kardan camiyi 2 buçuk saatte yaptıklarını belirten Karakaya, “Bir yakınımız böyle yapmıştı. Daha sonrasında ‘Biz de yapabilir miyiz?’ diye düşündük. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. ‘Olmayacak’ diye düşünmüştük, sonra başladık. 2 buçuk saatin sonunda da tamamladık. İnşa ederken güzeldi. Biz kendimizle dalga geçerek ‘Mimar mıyız?’ diyerek yaptık. Bizim için eğlenceli oldu” dedi.



“‘Nasıl yaptınız, bayağı güzel olmuş’ gibi tepkiler aldık”

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Şerifenur Karakaya, kardan inşa ettikleri camiyi nasıl yaptıklarını şu şekilde anlattı:

“Aslında bu kendi aramızda şakalaşmayla olan bir şeydi. Herkes kardan adam atınca, biz de kendi çapımızda ‘Cami yaparsak nasıl olur?’ diye düşündük ve öylelikle ortaya çıktı. Öncelikle küçük kovalarla başladık ve küreklerle yardım sağladık. Aynı bir inşaat yaparmış gibi bayağı uğraştık. Kalıplarla beraber yaptık. Bunu Facebook’ta paylaşmıştık. Özellikle babamın arkadaşları çok fazla dönüş yaptılar. ‘Nasıl yaptınız, baya güzel olmuş’ gibi tepkiler aldık.”

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