Donmuş Porsuk Çayı üzerinde çöpler

Dondurucu soğuk sebebi ile yüzeyi yer yer buz tutan Eskişehir’in ünlü Porsuk çayının üzerine sorumsuzca atılan çöpler kötü bir görüntü oluşturuyor.

Eskişehir’in en önemli turistlik değerlerinden olan Porsuk çayı üzerinde, şehirde bir süredir etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buz tabakası oluştu. Buz tabakasıyla kaplı Porsuk çayı üzerine atılan alkol şişeleri, ekmek parçaları, ayakkabı ve benzer çöpler, Eskişehir’in en önemli sembolünün güzelliğine gölge düşürüyor.



Kirlilik görünür hale geldi

Porsuk çayı donuk olmadığında atılan çöpler, suyun dibine battığı için çoğu zaman görülemiyor. Üzeri beyazla kaplandığı zaman ise daha görünür hale gelen çöplerin fazlalığı, yıl boyu oluşan çevre kirliliğinin boyutunu Eskişehirlilere gösterir nitelikte.

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