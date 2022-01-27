DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kırsala yem bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmasını sürdürüyor.

Eskişehir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetleri yapılıyor. Özellikle kent çevresi ve ilçelerdeki kırsal alanlarda yaşayan hayvanlar için DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yem bırakarak beslenmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.