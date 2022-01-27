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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik başarısı

İHA

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik başarısı

Geçen yıl yatırım alan üniversitelerin belirlendiği “2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporunda, en çok yeni girişim ortaya koyan devlet üniversiteleri sıralamasında da Anadolu Üniversitesi altıncı sırada yer aldı.
Geçen yıl yapılan girişimler ve yatırımları kapsayan, 2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu yayınlandı. Hızlı büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin kuruluşundan kârlı hale gelene kadar geçirdiği evre olarak tanımlanan startup/teknoloji girişimlerinde Anadolu Üniversitesi de yer aldı. Teknoloji ve inovasyonun hayatın her alanında desteklenmesini amaç edinen Anadolu Üniversitesi, gerçekleştirdiği yenilikçi girişimlerle sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de örnek ve öncü olma yolunda başarıyla ilerliyor.

Anadolu Üniversitesi Kurucu Ortaklar/Üniversite sıralamasında üst basamaklarda
Yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ilk kez 2021 yılında Türk girişimlerine yatırım yaptı. Bu kapsamda başarılı fikirleri ile Türk girişimciler de sıralamaya girdi. Listede Türkiye’de 2021 yılında yatırım alan girişimler arasında Eskişehir üçüncü oldu. Kurucu Ortaklar/Üniversite sıralamasında ise Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de bulunan 209 üniversite arasından listeye giren 63 devlet ve vakıf üniversitesini geride bırakarak sekizinci sırada yer aldı. Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre 2021 yılında en çok yeni girişim ortaya koyan devlet üniversiteleri sıralamasında da Anadolu Üniversitesi 31 girişimci ile altıncı sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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