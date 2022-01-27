Eşya taşımak için seçtiği yöntem şaşkına çevirdi Eskişehir’de motosiklet ile eşya taşıyan sürücü tepki çekti

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Eskişehir’de seyir halindeki motosiklet ile eşya taşıyan sürücü trafiği tehlikeye düşürdüğünün farkında olmadan yoluna devam ederken, motosikleti görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Olay, Eskişehir Ankara Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosikletin önüne yüklediği eşyalarla yolculuk yapan sürücü, adeta trafikte tehlike saçtı. Eşyaların yolun farklı şeridine kadar taşması görenleri şaşırtırken, trafik güvenliğini de tehlikeye soktu. İlginç eşya taşıma yöntemini gören çevredeki sürücüler, olaya tepki gösterdi.

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