Kayakent mahallesinde vatandaşlara cenaze yıkama ve kefenleme dersi

Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde muhtar ve cami imam hatibinin önderliğinde düzenlenen cenaze yıkama ve kefenleme dersine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayakent mahallesinde her hafta çarşamba günü yapılan Gençlik Buluşmasında bu hafta ilginç bir konu vardı. Kayakentli vatandaşların buluştuğu her haftaki etkinlik, İslami sohbetle başlayıp muhabbet ve ikramla sona eriyor.

Kayakent Mahalle Muhtarı Fatih Olçay ve Kayakent Camii İmam Hatibi Muhammet Talha Özal önderliğinde yapılan toplantının bu haftaki konusu, cenaze yıkama ve kefenleme oldu. İmam hatip Özal, gençlere cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verdi. Eğitime konu mankenliği yapan İbrahim Uğur için şaka maksadıyla gelen misafirlere helva dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayakent Mahalle Muhtarı Fatih Olçay "Haftanın her çarşamba günü mahallemizdeki gençlerle birlikte toplanıyoruz. Dini sohbetlerin yanı sıra muhabbet edip birlikte vakit geçiriyoruz. Toplantının amacı hem gençlerimizle birlikte dinimizle alakalı bir şeyler öğreniyoruz, hem de onların kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemeyi hedefliyoruz. Toplantımıza 15 yaşından 60 yaşına kadar katılan vatandaşlarımız var" dedi.

