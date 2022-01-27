Evlerini silah atölyesine çevirmişler; 9 gözaltı (2)

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de atölyeye çevirdikleri evlerinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5´i tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-01-27 18:23:35



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