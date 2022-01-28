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Kaportacıda çıkan yangında bir genç ağır yaralandı Isınmak amacıyla kullanılan tenekenin içindeki malzemelerin üzerine tutuşması için tiner dökülünce olanlar oldu Devrilen tenekeden alevler yükselince yakında bulunan gencin bacaklarında ciddi yanıklar oluştu, hastaneye kaldırıldı Yangın sonucunda araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi

İHA

Kaportacıda çıkan yangında bir genç ağır yaralandı Isınmak amacıyla kullanılan tenekenin içindeki malzemelerin üzerine tutuşması için tiner dökülünce olanlar oldu Devrilen tenekeden alevler yükselince yakında bulunan gencin bacaklarında ciddi yanıklar oluştu, hastaneye kaldırıldı Yangın sonucunda araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi

Eskişehir’de bir oto kaporta dükkânında çıkan yangın sonucunda bir genç ağır yaralandı. Bacaklarında ciddi yanıklar oluşan talihsiz genç hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, olay, 75. Yıl Mahallesi Teksan Tamirciler Sitesi’nde bulunan bir oto kaporta dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, bir genç tarafından ısınmak amacıyla kullanılan tenekenin içindeki malzemelerin tutuşması için tiner döküldü. Ardından tenekenin belirlenemeyen sebeple bir anda yere devrildiği iddia edildi. Alevlerin yükselmesi ile o anlarda tenekenin yanında bulunan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarında ciddi yanıkların oluştuğunu öğrenilen talihsiz genç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki yanıcı maddelerin de etkisiyle alevler bir anda dükkânı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkânlarıyla yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangında, kaporta dükkânında ve iş yeri sahibinin aracında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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