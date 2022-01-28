Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti Porsuk Çayı köprüsü üzerindeki saksıyı 'Buz ne kadar kalın acaba' diye söküp aşağı attılar

Eskişehir’de yer yer buz tutan Porsuk Çayı’nın üzerine atılan ve suya batmadığı için görülebilen çöpler, suyun akışkan olduğu dönemlerde çayın ne boyutta kirletildiğini, ancak pek de fark edilmediğini ortaya koyuyor. Son olarak köprüde süs amaçlı asılı duran saksıların buzlu zemine atılması adeta ‘Pes’ dedirtti.

Son günlerde yaşanan soğuk havaların etkisiyle Porsuk Çayı’nın üst yüzeyi tamamen buz tuttu. Birçok vatandaş için görülmeye değer görüntü oluşturan Porsuk Çayı, bazı duyarsız şahısların çeşitli objeler atarak buz tabakasını kırmayı denemesiyle kirlendi. Tüm bunların yanında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan köprüde süs amaçlı asılı duran saksıları atarak Porsuk Çayı’nın üzerindeki buz tabakasını ölçmeye, kırmaya çalıştı. Hem çevreye zarar veren hem de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde kötü görüntüler oluşmasına neden olan olay, çevreden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Köprüde asılı saksıların aşağıya atıldığını gören vatandaşlar, yapılana anlam veremedi.

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