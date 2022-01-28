Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında yargılandı

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Arda Garip (19), çalıştığı kaporta tamirhanesinde sobanın içine döktüğü tinerin parlaması sonucu çıkan yangında yaralandı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Tamirciler Sitesi´nde kaporta tamirhanesinde çalışan Arda Garip, dün sıfırın altında 10 dereceye düşen soğuk havada ısınmak için sobaya tiner döktü. Tinerin parlaması sonucu sobanın çevresindeki malzemeler tutuştu, yangın çıktı. Yangında Arda Garip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleriyle çevredeki esnaf yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Arda Garip, gelen ambulansla Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Garip, yanık ünitesi yoğun bakım servisine alındı.

Bir otomobilin de zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2022-01-28 15:01:06



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