(ÖZEL) OEDAŞ çalışanlarının bin 200 rakımda dondurucu mesaisi Soğuk ve tipiye aldırış etmeden 7/24 çalışıyorlar OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan: “Kar kış demeden çalışıyorlar”

Çetin kış şartlarında tipi ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden görevlerini severek yapan OEDAŞ saha çalışanları, birçok tehlikeyi göze alarak araçların dahi giremediği yerlerde vatandaşlara kesintisiz enerji ulaştırmak için çalışıyor.

Dondurucu soğuk ve kar yağışı altında elektrik kesintilerini ve arızaları önlemek için gece gündüz işinin başında olan saha çalışanları, kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Ekipler, Eskişehir’in bin 200 rakımlı Hekimdağ Geçidi civarındaki kırsal mahallelerde zorlu hava koşulları nedeniyle oluşan arızaları gidermek için yollara düşüyor. Tamamen karla kaplanan yollarda kepçe yardımıyla güçlükle ilerleyen saha çalışanları, vatandaş elektriksiz kalmasın diye mücadele veriyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) bünyesinde görevli ekipler, tüm zorluklara rağmen işlerini severek yaptıklarını belirtiyor.



“Arkadaşlar 7/24 çalışıyorlar”

Kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarında ekiplerin gece gündüz çalıştığını aktaran OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan, “Kırsalda havai hatlarımızla vatandaşlarımıza elektrik hizmetini götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda kopan elektrik iletkenini havaya kaldırıp ekleyerek, direğin üzerine çıkartmaya çalışıyorlar. Bunun sebebi, olumsuz havayla birlikte karın iletkenin üzerine yüklenmesi ve bundan dolayı da iletkenin yüke dayanamayarak kopması. Bazen direk yıkılmalarıyla da karşılaşıyoruz. Şehir merkezinde yeraltı şebekesiyle elektrik hizmeti sunuyoruz kırsaldaki havai hatlarımızı yönelik de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Her tür olumsuz durumlara karşı düzenli olarak hatların bakım ve yenileme işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşın enerjiyi kesintisiz alabilmesi için arkadaşlar 7/24 çalışıyorlar. Bu hatlardaki bakım ve yenileme çalışmalarıyla elektrik hizmetini vatandaşlara götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“Kar kış demeden çalışıyorlar”

Saha çalışanları kar kış demeden 7/24 esaslı çalıştıklarını söyleyen Tozan sözlerine şöyle devam etti:

“Çalışma arkadaşlarımız 7/24 esaslı çalışıyor. Kar kış demeden çalışıyorlar. 113 personelimiz ve 71 araçlık parkurumuzla hizmet götürmeye çalışıyoruz. Havanın iyi olduğu günlerde malzeme, ekipman, araç, personel eğitimi ve hazırlıklarımızı yapıyor, kış aylarına bu yönde hazırlıklı girmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

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