Hatalı dönüş kazayı getirdi İki araçta bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü

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Eskişehir’de hatalı şeritten dönüş nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 araçta bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü.

Kaza, EskişehirKütahya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 KOM 89 plakalı otomobili kullanan Hasan A., Osmangazi Üniversitesi kavşağında sağ şeritten sola dönmeye çalıştı. Bu sırada arkasından 41 AER 754 plakalı kamyonetle gelen Zafer G. bir anda önüne kıran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 AER 754 plakalı kamyonet orta refüje çıkarak yön levhasına çarptı.

Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlarda bulunan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince muayene edildi. Sağlık problemi olmayan kazazedeler hastaneye götürülmedi.

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