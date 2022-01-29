Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ’de panel düzenledi

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Türk Dünyası Birlik Platformu, Türk Dünyası sorunlarını ve çözüm önerilerini konu alan bir panel düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen panele; Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNİP) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Prof. Dr. Ramazan Durmaz, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Abdulmukaddes Kutlu, ESOGÜ Türk Dünyası Öğrenci Kulübü ve pek çok sivil toplum kuruluşu katıldı. Soru cevap şeklinde ilerleyen panelde, Türk Dünyası Birlik Platformu ile gelecekte yapılacak projeler hakkında konuşuldu.

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