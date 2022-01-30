Kış aylarının kurtarıcısı ‘panduf’ Soğuk havalarda terlik yerine ‘panduf’ tercih ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarının kurtarıcısı ‘panduf’ Soğuk havalarda terlik yerine ‘panduf’ tercih ediliyor

İHA

Kış aylarının kurtarıcısı ‘panduf’ Soğuk havalarda terlik yerine ‘panduf’ tercih ediliyor

Kış aylarında ayakları üşüyenler çözümü ‘panduf’ giymekte bulunca satışlar yükseldi.
Halk arasında 'panduf' olarak bilinen içi yünlü, dışı polar yapıdaki ev ayakkabıları son yıllarda kış aylarının gözdesi oldu. Soğuk havalarda ayaklarını üşütmek istemeyen vatandaşlar pandufa ilgi göstermeye başladı. Eskişehir’de uzun yıllardır ayakkabıcılık yapan Ömer Başçı, son birkaç yıldır kış aylarında ‘panduf’ satışlarının yüksek olduğunu söyledi. Pandufun ev ayakkabısı olarak kullanışlı olduğuna dikkat çeken Başçı, Mart ayına kadar satışlarının sürdüğünü belirtti.

“İnsanlar panduf giyerek sorunu gideriyor”
Kışın üşütmek istemeyen vatandaşların ‘panduf’ tercih ettiğini söyleyen Ömer Başçı, ev ayakkabılarının en az dışarıda giyilen botlar kadar önemli olduğundan bahsetti. Ayakların evdeyken de soğuktan korunması gerektiğini anlatan Başçı, “Kışın soğuk havalarda insanlar, doğalgaz ve elektrik faturaları arttığı için bu tarz kışlık ev ayakkabılarına yöneliyor. Bu aylarda revaçta olan bir ürün, hızlı satılıyor. Pelüş oldukları için ayakları sıcak tutuyor zaten bu yüzden tercih ediliyor. İçlerine bakarsanız oldukça tüylü ve elyaftan oluşan bir ürün. Evde otururken ne kadar sıcak olursa olsun ayaklarımız bir türlü ısınmaz. İnsanlar ‘panduf’ giyerek bu sorunu gideriyor. Bundan 34 sene önce çok yaygın bir ürün değildi. Fakat insanlar ev ayakkabısının çok kullanışlı bir ürün olduğunu anladı. Bu sene gerçekten yoğun ilgi oldu, elimizdekilerin çoğunu sattık. Şubat ayının sonuna kadar satışları bu şekilde devam eder. Mart ayından sonra insanlar evde yazlık giymeyi tercih ediyor. Biz de satışlarımızı, stoklarımızı ona göre ayarlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı Buz gibi havada sıcak leblebi alanın karnı doyuyor, içi de ısınıyor
YEREL HABERLER İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı Buz gibi ...
Soğuk havalarda şanzıman yağına dikkat Şanzıman yağı düzenli değişmediği takdirde vites geçişlerinde sorunlara yol açabiliyor 10 yıllık motor ustası Hasan Aktaş: "Şanzıman yağı 45 ile 60 bin kilometre arasında değişmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Soğuk havalarda şanzıman yağına dikkat Şanzıman yağı ...
Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ’de panel düzenledi
YEREL HABERLER Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ’de panel ...
Rektör Erdal’dan Karabağ Zaferi anısına 44 öğrenciye burs müjdesi
YEREL HABERLER Rektör Erdal’dan Karabağ Zaferi anısına 44 öğrenciye ...
(ÖZEL) Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor 6 kişinin yaralandığı bölgedeki esnaf rahatsızlığını dile getirdi Batuhan Kepir: “Hemen hemen her gün bu tarz şeyler oluyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu bölgede neredeyse her gün olay çıkıyor 6 ...
Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Başkan Tekin İnönü’yü gezdi
YEREL HABERLER Başkan Tekin İnönü’yü gezdi
Eskişehirli iş adamları İspanya’daki yatırım fırsatlarını konuştu
YEREL HABERLER Eskişehirli iş adamları İspanya’daki yatırım ...
Hatalı dönüş kazayı getirdi İki araçta bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü
YEREL HABERLER Hatalı dönüş kazayı getirdi İki araçta bulunan 5 kişi ...
Başkan Ataç spor kulübü ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ataç spor kulübü ve mahalle temsilcileriyle ...
Kar bitti esnafa buzu kaldı Esnafın kapı önlerindeki buzla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Kar bitti esnafa buzu kaldı Esnafın kapı önlerindeki ...
Scooterler yaya ulaşımını zorlaştırıyor Kaldırım boyunca bırakılan elektrikli scooterlar dikkat çekti
YEREL HABERLER Scooterler yaya ulaşımını zorlaştırıyor Kaldırım ...
(ÖZEL) Alkollü restorandaki kavgada bıçak ve silah kullanıldı, 6 kişi yaralandı Kavga güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Alkollü restorandaki kavgada bıçak ve silah ...
(ÖZEL) OEDAŞ çalışanlarının bin 200 rakımda dondurucu mesaisi Soğuk ve tipiye aldırış etmeden 7/24 çalışıyorlar OEDAŞ Eskişehir İl Müdürü İbrahim Tozan: “Kar kış demeden çalışıyorlar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) OEDAŞ çalışanlarının bin 200 rakımda dondurucu ...
(ÖZEL) Buz tutan sulama kanalında çocukların tehlikeli oyunu Donan kanalda yürüyen çocuklar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Buz tutan sulama kanalında çocukların ...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında erteleme kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de yargılandığı davada ikinci celse görüldü Başkan Yılmaz Büyükerşen mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat ...
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, ilan edildiği yerde kutlandı Cuma Namazında okunan temsili hutbe ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu yâd edildi
YEREL HABERLER Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, ilan edildiği yerde ...
Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında yargılandı
YEREL HABERLER Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında ...
Eskişehir’de bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makineleri bayileri denetlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele ...
Hamamkaya ve Sakaryabaşı’nın göz kamaştıran kartpostallık kış görüntüleri Çifteler’in doğal güzellikleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Hamamkaya ve Sakaryabaşı’nın göz kamaştıran ...
Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında yargılandı
YEREL HABERLER Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında ...
Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında yargılandı
YEREL HABERLER Sobaya döktüğü tiner alev aldı; çıkan yangında ...
Eskişehir’de suni tohumlama konusunda işbirliği protokolü imzalandı Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gazi Küçükaslan: “Suni tohumlama faaliyetleri konusunda aşama kaydetmek istiyoruz” Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Hayvanlarında verim artışı ve genital yolla bulaşan hastalıkları önlenmesi açısından önemli olan bir işbirliği oldu"
YEREL HABERLER Eskişehir’de suni tohumlama konusunda işbirliği ...
Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti Porsuk Çayı köprüsü üzerindeki saksıyı 'Buz ne kadar kalın acaba' diye söküp aşağı attılar
YEREL HABERLER Bu kadarı da ‘Pes’ dedirtti Porsuk Çayı köprüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.