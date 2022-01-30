Kış aylarının kurtarıcısı ‘panduf’ Soğuk havalarda terlik yerine ‘panduf’ tercih ediliyor

Kış aylarında ayakları üşüyenler çözümü ‘panduf’ giymekte bulunca satışlar yükseldi.

Halk arasında 'panduf' olarak bilinen içi yünlü, dışı polar yapıdaki ev ayakkabıları son yıllarda kış aylarının gözdesi oldu. Soğuk havalarda ayaklarını üşütmek istemeyen vatandaşlar pandufa ilgi göstermeye başladı. Eskişehir’de uzun yıllardır ayakkabıcılık yapan Ömer Başçı, son birkaç yıldır kış aylarında ‘panduf’ satışlarının yüksek olduğunu söyledi. Pandufun ev ayakkabısı olarak kullanışlı olduğuna dikkat çeken Başçı, Mart ayına kadar satışlarının sürdüğünü belirtti.



“İnsanlar panduf giyerek sorunu gideriyor”

Kışın üşütmek istemeyen vatandaşların ‘panduf’ tercih ettiğini söyleyen Ömer Başçı, ev ayakkabılarının en az dışarıda giyilen botlar kadar önemli olduğundan bahsetti. Ayakların evdeyken de soğuktan korunması gerektiğini anlatan Başçı, “Kışın soğuk havalarda insanlar, doğalgaz ve elektrik faturaları arttığı için bu tarz kışlık ev ayakkabılarına yöneliyor. Bu aylarda revaçta olan bir ürün, hızlı satılıyor. Pelüş oldukları için ayakları sıcak tutuyor zaten bu yüzden tercih ediliyor. İçlerine bakarsanız oldukça tüylü ve elyaftan oluşan bir ürün. Evde otururken ne kadar sıcak olursa olsun ayaklarımız bir türlü ısınmaz. İnsanlar ‘panduf’ giyerek bu sorunu gideriyor. Bundan 34 sene önce çok yaygın bir ürün değildi. Fakat insanlar ev ayakkabısının çok kullanışlı bir ürün olduğunu anladı. Bu sene gerçekten yoğun ilgi oldu, elimizdekilerin çoğunu sattık. Şubat ayının sonuna kadar satışları bu şekilde devam eder. Mart ayından sonra insanlar evde yazlık giymeyi tercih ediyor. Biz de satışlarımızı, stoklarımızı ona göre ayarlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.