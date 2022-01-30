Dondurucu soğuğa rağmen simitçiler tezgâh başında Seyyar simitçilerden soğuk havaya karşı brandalı önlem

Eskişehir’de soğuk havaya karşı brandayla önlem alan simitçiler, tüm zorluklara rağmen tezgâhlarının başından ayrılmıyor.

Eskişehir’de güneş biraz olsun yüzünü gösterse de dondurucu soğuk etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar düştüğü bu günlerde simitçiler, sokaklarda ekmek kavgası vermeye devam ediyor. Seyyar simitçiler, soğuktan korunabilmek için brandayla önlem alıyor. Brandanın yalnızca rüzgârı kestiğini söyleyen simitçiler, soğuk havadan etkilendiklerini belirttiler. Geleneksel lezzet olan simidi vatandaşlara ulaştırmak için mesai harcayan simitçiler, kış aylarında çalışmanın daha zor olduğunu söylediler.

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