Doğa tutkunlarından Sündiken Dağları’nın eşsiz kar manzarasında zirve yürüyüşü

Eskişehirli doğa tutkunları seyrine doyum olmayan kar manzarası eşliğinde Sündiken Dağları’nda zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri, yağışların ardından kar kalınlığının diz boyunu aştığı Sündiken Dağları’nda zirve yürüyüşü yaptı. 40 katılımcıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik karla kaplı zorlu güzergâhta yürüdü. Güzergâh üzerinde bulunan Çatacık Ormanları’nda beyaz örtüyle birlikte kartpostallık manzara eşliğinde yürüyen katılımcılar, Sündiken Dağları’nın bin 818 rakımla zirvesi olan Kızıl Tepe’ye ulaştı. Burada zirve manzarasının tadını çıkaran doğa tutkunları, dönüş için bir süre dinlendi. Yürüyüş sonunda Çatacık Kızıl Geyik Üretim Sahası’nı da ziyaret eden doğa tutkunları, doğal ortamında kızıl geyiklerle eğlenceli vakit geçirdi.

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