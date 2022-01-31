FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birinin 6 yıl 3 ay, diğerinin ise 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen 2 firari FETÖ üyesinin, yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlere yapılan operasyonla yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.