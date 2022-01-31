Azerbaycan’da mezuniyet sevinci

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları mezuniyet töreni Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla Bakü’de gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Eskişehir'de düzenlenen programa katılamayan öğrenciler için gerçekleştirilen törene Açıköğretim Sistemi'nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Yardımcısı Ali Resul Usül ve Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemov da katıldı.



“Anadolu Üniversitesi 1 milyon 200 bin öğrencisiyle dünyanın en büyük 3. üniversitesi”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları mezuniyet töreninde mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarını takdim eden Rektör Erdal görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Bugün burada bir dünya üniversitesi olarak nitelikli yükseköğretim hizmetlerini herkes için ulaşılabilir kılma anlayışımızın sonuçlarını görüyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak Azerbaycan programlarımız 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Azerbaycan kardeş ve dost bir ülke olarak bizim için çok büyük bir öneme sahip. Öte yandan Anadolu Üniversitesi 40 yıldır açık ve uzaktan eğitim veren bir kurum. 1 milyon 200 bin öğrencisiyle dünyanın 3. büyük üniversitesi. Azerbaycan programları da bizim en eski programlarımızdan biri. Bugün de öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Anadolu Üniversitesi bayrağını başarıyla taşıyacak mezunlarımızı tebrik ediyorum.”

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