Eskişehir’deki vaka sayıları düşüşe geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Eskişehir’de koronavirüs vaka sayısında yüksek oranda düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı tablosunu yayınladı. Tablodaki verilerde 1521 Ocak 2022 tarihlerinde Eskişehir’deki vaka oranı yüz binde 725 olarak açıklandı. 814 Ocak 2022 tarihleri arasındaki tabloya göre yüz binde 1427,5 olan oran yaklaşık olarak yüzde 49 düşüş gösterdi.

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