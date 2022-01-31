Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep oldu

Eskişehir’de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu
Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu2 Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep olurken, adreste 1 hafta öncesine kadar yaşayan bir kadının olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir süre önce bakım evine yerleştirildiği öğrenildi.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.