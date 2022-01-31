“Kalkınmanın ana yörüngesi yeşil büyüme olmalı” ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karakaya, “İklim değişikliği küresel ölçekte bir mücadeleyi gerektiriyor” “Karbonsuz ekonomi maliyetli, ancak öncü ülkelere ciddi avantajlar sağlayacak”

Prof. Dr. Etem Karakaya, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin, küresel ölçekte bir mücadeleyi gerektirdiğini belirterek, “Kalkınmanın ana yörüngesi yeşil büyüme olmalı ve bu konuda acilen politikalar ve araçlar geliştirmelidir” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karakaya, Eskişehir Türk Ocağında “İklim İktisadı, Paris Anlaşması ve Yeşil Büyüme” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında Sanayi Devrimi sonrası dünya ekonomisinin zenginleşmesine yol açan başta kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların atmosfere yaydıkları karbondioksit emisyonları ile iklim değişikliğine yol açtığını belirten Prof. Dr. Karakaya, “Küresel bir sorun olan iklim değişikliği, küresel ölçekte bir mücadeleyi gerektiriyor. Şimdiye kadar bu sorunun müsebbibi gelişmiş ülkeler iken Paris Anlaşması'nda da belirtildiği gibi yerkürenin ısınmasının 1.52 santigrat derecede sınırlandırılması için gelişmekte olan ülkeler de sorumluluk alıp emisyonları azaltmalıdır” dedi.



“Karbonsuz ekonomi maliyetli, ancak öncü ülkelere ciddi avantajlar sağlayacak”

2050 yılına kadar tüm dünyanın netsıfır emisyon hedefi alacak olmasının dünyada devasa bir dönüşümü işaret ettiğini aktaran Prof. Dr. Karakaya, Şimdiye kadar Türkiye dahil yaklaşık 130 kadar ülkenin bu konuda netsıfır hedefi aldığını kaydetti. Halen yoğun bir şekilde fosil yakıt kullanan dünyanın karbonsuz bir ekonomiye dönüşümünün, bir takım maliyet getireceğini söyleyen Karakaya, bu alanda öncü konumda olacak ülkeler için ise ciddi avantajlar sağlayacağını dile getirdi.



“Kalkınmanın ana yörüngesi yeşil büyüme olmalı”

Eski halin artık imkânsız olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük enerji dönüşümünü geciktiren, bu alanda hazırlık yapmayan ülkeler ise ciddi anlamda sorun yaşayabilir. Fosil yakıtlara ciddi bir şekilde bağımlı olan ve cari açığının en önemli nedeni fosil yakıtlar olan Türkiye için bu süreç geç de olsa başlamıştır. Türkiye tüm üretim ve tüketimini temiz ve verimli bir şekilde yapar ise, bu konuda coğrafyasının avantajlarını iyi kullanır ise gelecek nesillere daha müreffeh, sürdürülebilir bir dünya bırakabilir. Artık kalkınmanın ana yörüngesi yeşil büyüme olmalı ve bu konuda acilen politikalar ve araçlar geliştirmelidir.”

Büyük bir ilgi ile takip edilen konuşmanın sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal konuşmacı hocaya ‘Şükran Beratı’ takdim etti.

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