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Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı 7 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri alan Emel Şimşek: “Ölmek istemiyorum, çocuklarımı yalnız bırakmak istemiyorum” “Benim ölmemi mi bekliyor adalet”

İHA

Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı 7 yıl önce boşandığı eski eşinden ölüm tehditleri alan Emel Şimşek: “Ölmek istemiyorum, çocuklarımı yalnız bırakmak istemiyorum” “Benim ölmemi mi bekliyor adalet”

– Eski eşi ve arkadaşları tarafından evinin basıldığını ve babasının darp edildiğini söyleyen Emel Şimşek, ölüm tehditleri altında yaşam mücadelesi verdiğini, kendi evine gidemediğini ve farklı yerlerde sığınarak yaşamaya çalıştığını belirterek, “Bu insan peşimi bırakmıyor. ‘Bulduğumda öldüreceğim’ diyor” ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi.
Eskişehir’de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığı eski eşi Gökhan T. (34) tarafından ölüm tehditleri almaya devam ettiğini iddia ederek sesini duyurmaya çalışıyor. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Gökhan T.’nin tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Şimşek, geçtiğimiz hafta eski eşinin 6 arkadaşıyla birlikte evini bastığını belirtti. Komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda Emel Şimşek, kendisinin kaçarak hayatını kurtardığını fakat o anlarda evde bulunan 73 yaşındaki babasının darp edildiğini iddia etti. Darp edilmesinden dolayı kaburgasında çatlaklar olan babası ve çocuklarıyla birlikte kendi evine gitmeye korkarak farklı evlerde sığınan Şimşek, daha önce de eski eşinin 2 kere uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ifade etti. Tüm bunlara rağmen eski eşi Gökhan T.’nin herhangi bir ceza almadığını iddia eden Emel Şimşek, “Ölmek istemiyorum, çocuklarımı yalnız bırakmak istemiyorum” diye seslendi.

“İllaki ölmememiz mi gerekiyor”
Sürekli ölüm tehditleri aldığını söyleyen Emel Şimşek, şehrin ortasında bulunan evinin eski eşi ve arkadaşları tarafından barbarca basıldığını belirtti. O anlarda yaşadıkları korkuyu hala atlatamadıklarını ifade eden Şimşek, “Evimi 6 arkadaşıyla birlikte basıyorlar. Bastıkları gün dış ve iç kapıları kırarak benim babamı darp ediyorlar. Ben eve girmedim diye yalanlar atıyor. Babana ben vurmadım diyor. Babam da ilk vuran eski eşim Gökhan Toprak olduğunu söylüyor. Sürükleyerek sokaklara attılar. Yatak odasında darp ettiler. Kulağı ve burnu hasar aldı. Kaburgası çatladı. Babam da korkuyor, şok içinde hala. O gün ben saklandım ve dışarı kaçtım. Hemen polisi aradım. Onlar gittikten sonra polisler de geldi. Ambulans geldi babamı götürdü. Bu insan peşimi bırakmıyor. ‘Bulduğumda öldüreceğim’ diyor. Her gün pompalı tüfeklerle resim çekiliyor. ‘Seni vuracağım, yaşatmayacağım’ diye sözler sarf ediyor. Bu kadar insanlara zarar vermesine rağmen dışarıda rahat nasıl geziyor ben anlamış değilim. İllaki ölmememiz mi gerekiyor. Çocuklarım ortada da kalınca mı rahatlayacak bu millet” dedi.

“Evde kalamıyorum, korkuyorum”
Eski eşinin uzaklaştırma kararını delmesine rağmen tutuklanmadığını söyleyen Şimşek, karakola ifade vermeye gittikleri gün karşılaştıkları markette de saldırıya uğradığını iddia etti. Eski eşinin tarafından öldürülme korkusuyla evinde kalamadığını belirten Şimşek, şu şekilde konuştu:
“Bir de uzaklaştırma kararı var. Tehditleri devam ediyor. Bir de benden uzaklaştırma kararı var. Bu insan elini kolunu sallayarak geziyor. Ben ölmek istemiyorum. Çocuklarımla kalmak istiyorum. Sürekli öldürmek üzerine tehditler ediyor. Kız çocuğumuzu erkek arkadaşlarıyla içki içtiği ortama çağırıyor. Ben göndermediğim zaman da bu olayları yaratıyor. Karakola gidip şikâyet ediyorum. Salık bir şekilde geziyor. Evde kalamıyorum, korkuyorum. Orada, burada kaç gün kalacağım? Karakola ifade vermeye babamı da götürdüm. İfade verdiğimiz gün markete girdik. Orada bile saldırdı. Hala daha bu insan eli kolu salık bir şekilde geziyor. Sürekli ‘ya öldüreceğim ya sakat bırakacağım. Buralarda sizi barındırmayacağım, yaşatmayacağım’ diyor. Sürekli bu şekilde hakaretler küfürler ve tehditler devam ediyor.”

“Ben öldükten sonra mı bu cezaevine girecek”
Eski eşi Gökhan T.’nin sürekli kendisini aradığını ve yerini öğrenmeye çalıştığını aktaran Şimşek, “Dün akşam yine aradı ve aynı kelimeleri kullandı. Yerimi öğrenmeye çalışıyor. Artık gidecek yerim de kalmadı. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Maddi durumum yok şu anda. 3 çocuğumla dışarıdayım. Korkudan evde kalamıyorum. Savcılığa, karakola ve kadına şiddete gittim. Her yere gittim şikâyet ettim. İmza atıp çıkıyor. Sürekli benimle uğraşıyor. Ben ölmek istemiyorum. Allah beni çocuklarıma bağışlasın. Alın artık bunu. Tek çarem bu benim. Ben öldükten sonra mı bu cezaevine girecek? O zaman mı alınacak. Benim çocuklarım ortada kalınca mı alınacak. Benim ölmemi mi bekliyor adalet?” diyerek sitem etti.

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