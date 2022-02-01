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(ÖZEL) Soğuk havalar LPG’li araçlar için daha büyük tehdit oluşturuyor Ucuz antifriz kullanımı yangınları beraberinde getirebiliyor Ömrü dolan LPG tankları tehlike saçıyor 17 yıllık LPG ustası Emre Tezal: “Radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donuyor” “İlk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz” “10 yılı dolduran tanklar değiştirilmelidir”

İHA

(ÖZEL) Soğuk havalar LPG’li araçlar için daha büyük tehdit oluşturuyor Ucuz antifriz kullanımı yangınları beraberinde getirebiliyor Ömrü dolan LPG tankları tehlike saçıyor 17 yıllık LPG ustası Emre Tezal: “Radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donuyor” “İlk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz” “10 yılı dolduran tanklar değiştirilmelidir”

Tüm araçlar soğuk havalardan olumsuz yönde etkilenirken, LPG’li araçlarda durum daha fazla hayati önem taşıyor. Dikkat edilmediği takdirde yangınların çıkabileceğini belirten LPG ustası Emre Tezal, araç sahiplerini ucuz antifriz kullanılmaması konusunda uyarıyor.
Kış ayları etkisini yoğun şekilde hissettirmeye devam ediyor. Birçok ilde yaşanan aşırı soğuk havalar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gün içindeki birçok işimizi yaparken kullandığımız motorlu taşıtlar da olumsuz hava koşullarından nasibini alıyor. Özellikle LPG’li araçlar soğuk havalardan daha çok etkileniyor. Gerekli özen gösterilmediği takdirde soğuğun etkisiyle yaşanan hortum çatlakları, yangın çıkmasına dahi sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar ise araç sahiplerini kalitesiz antifriz kullanımı ve ömrü dolan LPG tankının değişimi konusunda uyarıyor.

“Radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donuyor”
Araçların radyatör ve motor sistemindeki soğutma sıvılarının hava sıcaklıkları nedeniyle donduğunu belirten LPG ustası Emre Tezal, antifrizin öneminden bahsetti. Zincir marketlerde piyasanın altındaki fiyatlara satılan kalitesiz antifrizlerin araçları korumak yerine daha çok zarar verdiğini belirten Tezal, “Şuan çok ciddi bir soğukla mücadele ediyoruz. Bu soğuklarda en çok yaşadığımız sıkıntı radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donması oluyor. Bundan dolayı biz yaz, kış antifriz öneriyoruz. Bu soğuk havalarda da özellikle kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuda zincir marketlerde satılan ucuz antifrizlerin kullanılmaması çok önemli. Biraz daha iyi antifrizlerin kullanılması gerekiyor. Çünkü ucuz antifrizler korumaktan çok korozyona neden oluyor. Hem hortum ve bağlantıları bozuyor hem de regülatör diyaframına zararlar veriyor. Tabiri caizse hortumları bıçak gibi keserek su eksilmesine neden oluyor. Bu su eksilmesi de yolda giderken aracın buji kablolarından veya bobinlerinden çıkacak bir kıvılcım ile alev almasına neden olur. Yaklaşık 1 hafta önce bir araç buraya geldi. Bahsettiğim nedenden dolayı yanmıştı. Aracı eski haline getirebilmek yaklaşık 1 günümüzü aldı” ifadelerini kullandı.

“İlk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz”
Mümkün olduğu kadar araçların kapalı alanlarda soğuktan korunması gerektiğini belirten Tezal, ilk marşın benzinde yapılması gerektiğini söyledi. Karbüratörlü araçların bu havalardan daha çok etkilendiğini belirten Emre Tezal, “Bu havalarda araçlar muhafaza altında tutulmalı. Mümkünse otoparka koyulmalı. Eğer varsa ilk çalıştırmada benzin kullanılmasını öneriyoruz. Çok soğuk havalarda özellikle karbüratörlü araçlarda zorlanmalar olabilir. Çünkü ciddi soğuklar var şuan. İlk marşın araç benzindeyken yapılması faydalı olur” dedi.

“10 yılı dolduran tanklar değiştirilmelidir”
Vatandaşların en büyük hatayı yakıt tanklarında yaptığını belirten 17 yıllık LPG ustası Emre Tezal, büyük tehlikeden bahsetti. LPG tanklarının 10 yıl kullanım süresi olduğunu ve ömrü dolduğu takdirde vakit kaybedilmeden değiştirilmesi gerektiğini belirten Tezal, şu ifadeleri kullandı:
“LPG’li araçlarda en önemli şey 10 yılı dolduran tankların değişimidir. Müşterilerimiz burada çok fazla yanılgıya düşüyorlar. LPG tankının süresi dolsa dahi bir sonraki araç muayenesi tarihini bekliyorlar. Bunu yapmamaları konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz. Her yıl gelip kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz. Muayene tarihini beklemeden zamanı dolan tankın değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü kullanılan LPG tankları basınçlı kaplardır. Bundan dolayı benzin depolarına benzemez. Sürekli basınca maruz kaldıkları için kaynak dikişlerinden atma yapabilir. Kaçaklara neden olabilir. Bu da kullanıcılar açısından ciddi bir hayati tehlikeye neden olur.”

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