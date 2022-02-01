Yağış miktarı ve kar örtüsü ortalamanın üzerine çıktı Hava sıcaklıkları yükselişe geçecek

Eskişehir’de son iki haftadır etkisini gösteren aşırı soğuk hava önümüzdeki günlerde etkisini azaltacak, yağışlar ise aralıklı olarak devam edecek. Meteorolojik verilere göre bu yılın ilk ayındaki yağış miktarı önceki yılın aynı dönemine göre artarken, kar örtüsü daha uzun süre yerde kaldı.



Hava sıcaklığı yükselecek

İl genelinde hissedilen aşırı soğuk ve yağışlı hava, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, mevsim normallerinin 8 ile 10 derece kadar altında seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde yükselişe geçecek. Hafta boyu aralıklı şekilde devam edecek olan yağmur ve karla karışık yağmura, zaman zaman kuvvetli rüzgar da eklenecek.



Ortalamanın üzerinde yağış alındı

2021 yılının ilk 4 ayında Eskişehir’e metrekare başına düşen aylık yağış ortalaması 140,6 kilogram olmuştu. 2022’nin ilk ayında ise bu rakam metrekare başına 142,6 kilogram olarak ölçüldü. Böylelikle yağış miktarında, Ocak ayında geçtiğimiz yılın aylık ortalamasının yüzde 1,4 oranında üstüne çıkıldı.



Kar örtüsü daha uzun sürdü

Geçtiğimiz yıllarda ortalama 8 gün kadar örtülü vaziyette kalan kar, 2022’nin ilk ayında bu sayıyı aştı. En yüksek kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı Eskişehir, Ocak ayının 13 gününü kar örtüsüyle geçirdi.

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