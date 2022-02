Güvercinler Hamamyolu’na her gün onun için geliyor Her gün güvercinlerin karnını doyuruyor

Eskişehir’de bir vatandaş, her gün kendi imkânlarıyla soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri besliyor.

Eskişehir günlerdir dondurucu havalarla mücadele ediyor. Soğuk havalara rağmen bazı vatandaşlar, görev edindikleri duyarlı davranışlarla dikkat çekiyor. Eskişehir’de yaşayan Gökhan İmre isimli vatandaş, her gün bulgur satın alarak şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu’nda soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri besliyor.

Kuşları beslemenin adeta bir terapi gibi geldiğini anlatan İmre, “Buraya neredeyse her gün geliyorum. Kuşlar için bulgur ve buğday satın alıyorum, onlar için yerlere serpiyorum. Zaten hemen hepsi üşüşüyorlar, kısa sürede bitiriyorlar. Sayı her geçen gün artıyor, onlar da bana alıştı. Onları beslerken izlemeyi seviyorum. Soğuk havalarda herkes imkânı olduğunca dışarıdaki canlara yardım etmeli” diye konuştu.

