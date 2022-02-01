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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi sakinleri ile buluştu Kiraz ağaçlarının budamasıyla ilgili teknik bilgiler verildi Yerleşkedeki boş alanda artık sebze yetiştirilecek

İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ziyaret ettikleri Mihalıççık ilçesindeki Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü huzurevi sakinleri ile buluştu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi sakinleri ile buluştu Kiraz ağaçlarının budamasıyla ilgili teknik bilgiler verildi Yerleşkedeki boş alanda artık sebze yetiştirilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ziyaret ettikleri Mihalıççık ilçesindeki Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü huzurevi sakinleri ile buluştu
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü olarak faaliyet gösteren huzurevini ziyaret etti. Huzurevi yönetiminin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat da hazır bulundu.
Mihalıççık ilçesinde 2004 yılından beri faaliyet gösteren huzurevine ait bahçede bulunan 300 kiraz ağacının düzenli aralıklarla bakımları yapılıyor. Ziyarette bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kiraz ağaçlarının doğru budamasının nasıl yapılması gerektiği konusunda huzurevi sakinlerine teknik bilgiler verdi.

70 metrekarelik boş alan sebze yetiştirmede kullanılacak
Huzurevi yerleşkesinde bulunan 70 metrekarelik boş alanın huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde nasıl değerlendirilebileceği konusunda yetkililer ve huzurevi sakinleri fikir alışverişinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli; mevcut alanda hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ile ilgili önerilerde bulundu. Bu bağlamda Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılabilecek konular görüşüldü. Görüşme sonunda enstitü müdürlüğünden temin edilecek sebze fideleri 70 metrekarelik boş alana dikilerek yaşlılara yeni bir uğraş alanı oluşturulması için fikir birliğine varıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görevlendirilecek teknik personel aracılığıyla ilgili alanın dikilerek üretime kazandırılması ve bakımını yapmaları için huzurevi sakinlerine teslim edilmesine karar verildi.

Tarladan sofraya üretim süreci
Ziyaret kapsamında belirlenen ‘tarladan sofraya üretim süreci’ hedefi ile huzurevi sakinlerine sağlıklı beslenme kurallarına uygun bir gıda çevresi oluşturulması kararlaştırıldı. Belirlenen hedef çerçevesinde huzurevinde ikamet eden yaşlıların sürdürülebilir sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeleri, aynı zamanda toprakla haşir neşir olarak stresten kurtulmalarının yanı sıra, üretim sürecine dâhil olarak üretken olmanın hazzını yaşamaları, sağlık durumlarına ve yaşam kalitelerine olumlu yönde etki edilmesi amaçlanıyor. İyi tarım uygulamaları ile ilgili teknik personel tarafından önerilerde de bulunulan ziyarette, huzurevi sakinlerine Tarım ve Orman Bakanlığı logolu bez çantalar hediye edilerek ziyaret sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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