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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı

İHA

Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü evinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri başlattıkları çalışma sonrasında hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U.'nun evine operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan N.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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