Aranan 5 dolandırıcı yakalandı

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Eskişehir’de çeşitli dolandırıcılık suçlarından haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hileli iflas", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl ila 15 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 5 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan M.M., R.D., M.D., M.Ü. ile H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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