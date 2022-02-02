Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarına her gün yenileri ekleniyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Eskişehir’de bazı binaların duvarlarını sprey boyalarla adeta baştan başa dolduran ve bazıları küfür içerikli olan yazılara her gün yenileri ekleniyor.

Şehrin en merkezi yerlerinden İsmet İnönü1 Caddesi’nin yakınındaki Yalın Sokak’ta bulunan 2 binanın duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı. Sokaktaki binalardan birinin zemin katındaki kullanılmayan dairenin camları da sprey boyalı yazılardan nasibini alırken, diğer binada bulunan garaj kapısı da vandalların hedefinden kurtulamadı. Bazıları küfür içerikli olan yazıların, sokak üzerinden geçen vatandaşları rahatsız ettiğini belirten çevredeki esnaf, yazıların görüntü kirliliği oluşturmasından şikâyetçi olduklarını dile getirdi.

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