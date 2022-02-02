46 bin 585 kişi buradaki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek OSB’deki 13 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle OSB’ye kazandırılan “13 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye’nin en büyük 2. Organize Sanayi Bölgesi olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 578 sanayi kuruluşu ve çalışan 46 bin 585 kişiye en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile OSB’ye kazandırılan 13 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala katıldı.



“İstasyon çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap etmektedir”

Açılışta konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde bölgemize kazandırmış olduğumuz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İsmail Kanatlı Bulvarı’ndaki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz OSB’deki firmalar yanı sıra çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap etmektedir. Tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarımız adına İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu merkezi açıyoruz, ama inşallah hiçbirimize ihtiyaç olmaz. Acil sağlık hizmetleri istasyonumuz OSB’mize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.



“Organize sanayi bölgesindeki vakalara anında ve çok bir hızlı şekilde müdahale edilecek”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge resmi açılışını yaptıkları acil sağlık hizmetleri istasyonunun Eskişehir OSB’ye hayırlı olmasını dilediklerini ileterek, “İki ambulansımız sürekli burada sanayicilerimizin ve bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Açmış olduğumuz bu istasyon ile organize sanayi bölgesindeki vakalara anında ve çok bir hızlı şekilde müdahale edilecek” diye konuştu. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’da 13’üncüsü açılan merkez ile 7/24 organize sanayi bölgesinin ve sanayicilerin hizmetinde olacaklarını belirtti.

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