Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

İHA

Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

Eskişehir, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kontak kapatan Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri ile depo çalışanlarının eylemi devam ediyor.
Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan kurye ve depo çalışanlarının başlattığı eylem sürüyor. Yaptıkları işin asgari ücret seviyelerini hak etmediğini söyleyen Murat Karataş, “Bu iş 4 bin 253 liraya yapılmaz. Motosikletli kuryelik tehlikeli bir iş, bize 5 bin veya 5 bin 500 lira gibi bir para verecekler ki bu işi yapabilelim. Geçen ay zaten 5 bin 500 lira maaş aldım. Devlet bana bin 300 lira fark vermesine rağmen o farkı bile vermediler. Yaptığım mesai de aynı, götürdüğüm paket sayısı da aynı. Geçen aya kıyasla Ocak ayında verdiği çok komik bir rakam oluyor. Biz arkadaşlarla birlikte 5 bin 500 lira para istiyoruz. Bu işin hakkı 5 bin 500 lira diyoruz. Mesaimiz ve primimiz hariç” ifadelerini kullandı.

“Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor”
Benzer iş yapan diğer firmalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Mustafa Yazgan ise, maaş konusunda oyalandıklarını savundu. İş bırakma eylemleri doğrultusunda sistemin kapalı olduğunu söyleyen Yazgan, “Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor. Diğer firmalar yılbaşı girmeden zam yaptı. Oralarda hiçbir ayaklanma olmadı. Yemek Sepeti bizi 1 aydır bekletiyor. Zam oranları 15 Ocak’ta açıklanacak dediler. Hiç kimse açıklamadı. Ay sonu geldiğinde hala açıklanmamıştı. En sonunda bize mail yoluyla eski maaşımıza yüzde 32 zam yapacaklarını söylediler” dedi.

“Halk olarak onlara borcumuz var”
Gerek pandemi gerek kış koşullarında birçok insanın imdadına yetişen kuryelere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirten DİSK Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Özçelik, halktan destek istedi. Özçelik, “Yemek Sepeti’nde yaşanan olaylar şirketin, çalışanlarının ücret politikasını korumamasından dolayı çıkıyor. Daha önceki dönemde asgari ücretin 800 ile bin lira üzerinde, sabit maaşa ilave paket başına ücret veriyorlardı. 'Yeni asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam yapacağız' vaatleriyle düne kadar beklettiler. Daha sonra gayet lakayt şekilde ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını belirten mail iletiyorlar. Buna istinaden arkadaşlar kontak kapatarak tepkilerini dile getiriyorlar. Biz DİSK Nakliyat İş Sendikası olarak üyelerimizin yanındayız. Birçok insanın kapısına kadar ürünlerini götürüp bir nevi amme hizmeti de yapıyorlar. Dolayısıyla halk olarak onlara borcumuz var. Herkesten destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz”
Karşılarında muhatap olacak bir yönetici bulamadıklarını ileri süren Recep Başlak ise, kendilerine karşı olan yaklaşımdan memnun olmadıklarını söyledi. Patrondan ziyade yönetici tavrı istediklerini ifade eden Başlak, şunları söyledi:
“Biz garanti olan ve yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz. Daha farklı bir talebimiz yok zaten, olmayacak da. Biz mahalle kıyısında bir esnaf değiliz. Biz Yemek Sepeti’nin, Banabi’nin çalışanlarıyız. Biz bu doğrultuda yaklaşılmasını istiyoruz. 'Masaya oturalım' dedik, 'biz giyer, çıkarız' dediler. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu yöneticinin söyleyeceği bir şey değil. Biz karşımıza gerçekten bir yönetici istiyoruz. Biz karşımızda patron istemiyoruz.”

“Maaş gününden 1 gün önce zam açıklaması yapıldı”
Ocak ayı boyunca zam konusunda yetkililerin kendilerini oyaladıklarını iddia eden Serhat Gürcan da, “Bir aydır biz burada çalışıyor olmamıza rağmen maaş hiçbir şekilde açıklanmadı. Yani maaş gününden 1 gün önce zam açıklaması yapıldı. Biz aslında buna kırıldık. Bu şartlar altında çalışmak istemiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar
YEREL HABERLER Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu ...
Eskişehir'de tedavi edilen kuşlar doğaya salındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tedavi edilen kuşlar doğaya salındı
46 bin 585 kişi buradaki sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek OSB’deki 13 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER 46 bin 585 kişi buradaki sağlık hizmetlerinden ...
Sıfır enerjili binalar konusunda görüş alışverişinde bulundular
YEREL HABERLER Sıfır enerjili binalar konusunda görüş alışverişinde ...
Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarına her gün yenileri ekleniyor
YEREL HABERLER Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarına her gün ...
Dondurucu soğuklara karşı brandalı çözüm Motosikletini korumak isteyen sürücüler üzerlerini örtüyor
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklara karşı brandalı ...
Aranan 5 dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 5 dolandırıcı yakalandı
Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Cezası kesinleşen FETÖ üyesi yakalandı
Meteorolojiden fırtına ve çığ uyarısı Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi kar kayması ve çığ riski oluşturabilir
YEREL HABERLER Meteorolojiden fırtına ve çığ uyarısı Hava ...
Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına çıktı Sarıkanat sezona 50 TL ile başladı, 150 TL ile bitiriyor Haftanın fiyat şampiyonu sarıkanat balığı Karadeniz’de azalmaya başlayan sarıkanat, fiyatı ile cep yakıyor
YEREL HABERLER Denizde azalınca fiyatı bir haftada iki katına ...
Saksılara atılan çöplere sitemli yazı Sigara çöplerine karşı duyarlı esnafın yazısı dikkat çekti Esnafın çevre duyarlılığı vatandaşlardan tam not aldı
YEREL HABERLER Saksılara atılan çöplere sitemli yazı Sigara ...
Fizik tedavideki inovatif yöntemler iyileşmeyi hızlandırıyor Karda yürürken düşmemek için bunlara dikkat Düşme sonrası fizik tedavi gerekebilir Kriyoterapi ile eksi 50 derece dondurucu tedavi
YEREL HABERLER Fizik tedavideki inovatif yöntemler iyileşmeyi ...
Drone destekli trafik denetiminde kış lastiği de kontrol edildi
YEREL HABERLER Drone destekli trafik denetiminde kış lastiği de ...
(ÖZEL) Zorlu şartların güvenilir bekçileri 'Akbaşlar' Dünyaca bilinen Akbaşlar her türlü hava koşuluna rahatlıkla adapte oluyor Bu köpek ırkı bölgesini korurken karşısındakine zarar vermiyor Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Berber: “Eksi 10-20 derecelerde bile hiç problem yaşamıyorlar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Zorlu şartların güvenilir bekçileri ...
Beyaz örtüyle kaplanan baraj gözden kayboldu Keskin Barajı’nın yüzeyi buz ve karla kaplandı Suyu buz tutan baraj havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaz örtüyle kaplanan baraj gözden kayboldu Keskin ...
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi sakinleri ile buluştu Kiraz ağaçlarının budamasıyla ilgili teknik bilgiler verildi Yerleşkedeki boş alanda artık sebze yetiştirilecek
YEREL HABERLER İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi ...
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten yumurta satmış, şikayetçi oldum
YEREL HABERLER Coşkun Sabah: Eski ortağım haberim olmadan çiftlikten ...
Güvercinler Hamamyolu’na her gün onun için geliyor Her gün güvercinlerin karnını doyuruyor
YEREL HABERLER Güvercinler Hamamyolu’na her gün onun için ...
Beyaza bürünen Eskişehir kırsalı adeta buz kesti
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Eskişehir kırsalı adeta buz kesti
Porsuk’ta ilginç görüntü Buz tutan su yüzeyine atılan lastikler tepki çekti
YEREL HABERLER Porsuk’ta ilginç görüntü Buz tutan su yüzeyine atılan ...
İnönü için 'Bal Üretim Ormanı' genişletme talebi
YEREL HABERLER İnönü için 'Bal Üretim Ormanı' genişletme talebi
ESOGÜ dünya sıralamaları listelerinde
YEREL HABERLER ESOGÜ dünya sıralamaları listelerinde
Soğukta yiyecek araya güvercinler Ticaret Borsası’nda adeta nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Soğukta yiyecek araya güvercinler Ticaret Borsası’nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.