Sakarya Gazetesi sahibi Ünügür’den üzücü haber

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Eskişehir’in köklü kurumlarından Sakarya Gazetesi’nin sahibi Üstün Ünügür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir’de Sakarya Gazetesi, basın camiası ve iş dünyası en acı günlerinden birisini yaşıyor. Duayen gazeteci olan Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ünügür, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. İki haftadır tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Ünügür’ün ne zaman ve nerede toprağa verileceğinin bugün belli olacak.

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