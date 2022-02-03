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(ÖZEL) Çiftçinin toprağı dondu ürünlerin fiyatı arttı Soğuk hava fiyatı arttırdı, hasadı güçleştirdi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Kışın yorganı toprağı örtmüş vaziyette”

İHA

Eskişehir'de sıfırın altında olan hava sıcaklıklarından dolayı dondan etkilenen ürünlerin hasadı da zorlaşıyor. Toprakta yetişen ürünlerin kalitesi düşerken pazarda fiyatı yükseldi.

(ÖZEL) Çiftçinin toprağı dondu ürünlerin fiyatı arttı Soğuk hava fiyatı arttırdı, hasadı güçleştirdi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Kışın yorganı toprağı örtmüş vaziyette”

Eskişehir’de sıfırın altında olan hava sıcaklıklarından dolayı dondan etkilenen ürünlerin hasadı da zorlaşıyor. Toprakta yetişen ürünlerin kalitesi düşerken pazarda fiyatı yükseldi.
Soğuk havalar birçok insanın çalışma şartlarını güçleştiriyor. Çalışma şartları zorlaşan mesleklerden birisi de çiftçilik. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelerde seyreden Eskişehir’de soğuk havadan dolayı toprak dondu. Sertleşen toprakta işlem yapmakta güçlük çeken çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerin kalitesi de dona bağlı olarak olumsuz yönde etkilendi. İşlemi zorlaşan ve kalitesi soğuk havalarda düşen ürünlerin fiyatları da buna bağlı olarak yükseliyor.
İşlemlerin zorluğundan ve ürünlerin artan fiyatlarının nedeni hakkında konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların olumlu etkisine değindi, ancak sonrasında gelen soğuk havaların dona neden olduğunu belirtti. Dondan dolayı fiyatların yükseldiğini ifade eden Buluşan, “Çok güzel bir yağış sonrası don başladı. Bu durum yetişmiş olan sebzede sıkıntı yaşatıyor ama doğal olan, olması gereken bir şey bu. Havaların ılımlı olduğu dönemde ıspanak hasatı yapılabiliyordu. Don başladığı için artık ıspanak mart ayına kaldı. Bu nedenle şu anda üretim yapılamıyor. Ispanağın fiyatının yükselmesinin sebeplerinden birisi bu. Bu vakitten sonra ancak seradaki ürünler yetişir. Eğer ıspanak kışa büyümüş şekilde girerse, bir sorun olmaz. Kışa dayanıklı bir sebzedir. Eksi derecelere gelindiğinde hem toprak donuyor hem mahsul donuyor, bu nedenle de yapılamıyor” diye konuştu.

“10 santim buz tabakası toprakla birleşmiş durumda”
Dondan etkilenen ürünleri sırasıyla sayan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçilerin bazı önlemler alarak hem fiyat hem de ürün kalitesini artacağının altını çizdi. Hava durumunun üretici için önemine değinen Başkan Süleyman Buluşan, “Şu anda dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 5 derece. Bazı seraların içindeki mahsuller de donmuş durumda. Tabi donan ürünü toplamak zaten mümkün değil. Şu andaki 10 santim kalınlığındaki kar, buz tabakası gibi toprakla birleşmiş durumda. Bizim tabirimizle kışın yorganı toprağı örtmüş vaziyette. Bu nedenle üründe kısıtlama oluyor. Özellikle roka, tere gibi yaprağı yenen ürünler şu anda üretilemeyen bir noktada kaldı. Bu durum da haliyle halkımızın bütçesine yansıyor. Dolayısıyla bu dönemde üretimde farklı alternatif bulmamız lazım. Planlı üretimle iklim şartlarını takip ederek bu ürünlerin 1520 gün önceden soğuk hava deposu gibi yerlere alınması hem fiyat dengesini kurmak için hem de üreticinin ürününü satabilmesi için çalışmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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