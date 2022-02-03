Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı

Eskişehir’de vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde şüpheli şahıslar olduğu yönünde ihbar adlı. Belirtilen adrese intikal ekipler vatandaşlar ile yaptıkları görüşme sonucu, 3 şüpheli şahsın depo önünde bir süre durduktan sonra açık olan bina kapısından üst çatı katına çıktıklarını öğrendi. Çatı katında yapılan kontrollerde binada oturmayan bir şahıs ekipler tarafından tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, sigara paketinin içerisinde 0,33 gram bonzai ve 0,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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