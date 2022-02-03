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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları dönem sonu sınavları başarı ile tamamlandı

İHA

Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Programları dönem sonu sınavları başarı ile tamamlandı

Global Kampüs vizyonu ile 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim sunan Anadolu Üniversitesi’nin Yurt Dışı Programları 20212022 Öğretim Yılı Dönem Sonu Sınavları başarı ile tamamlandı.
Yurt Dışı Programlarına kayıtlı öğrenciler sınavlarına bulundukları ülkelerin sınav merkezlerinde katılırlarken, sınavları Azerbaycan’dan koordine eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal sınavlar sonrasında öğrencilerle bir araya geldi. Çeşitli konularda görüş ve düşüncelerini Prof. Dr. Fuat Erdal ile paylaşan öğrenciler rektörleriyle yüz yüze görüşmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Sınavlar 28 ülkede 48 sınav merkezinde gerçekleştirildi
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya Programları için 28 ülkede düzenlenen sınavlar tüm ülkelerin pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleşti. Başta Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları sınavlarda destek sağladılar.

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