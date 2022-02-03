Tepebaşı’ndan çocuklara tiyatro oyunu

Tepebaşı Belediyesi’nin, çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunu 'Çizmeli Kedi' sanal ortamda beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için hem eğlenceli hem de gelişimlerine faydalı aktiviteler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Çizmeli Kedi' tiyatro oyunu da çocuklar için sanal ortamda erişime açıldı. Mehmet Yöre’nin yazdığı, Abdullah Yüksekcan’ın yönettiği oyunda Mert Yeldan, Simge Gülhan, Gizem Aydıngöz ve Fevziye Aydın sahne aldı. Yapımcılığını BKST Yapım ve KYB Medya’nın üstlendiği oyun, Tepebaşı Belediyesi’nin katkıları ile yayınlandı. Çizmeli Kedi tiyatro oyunu, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.

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