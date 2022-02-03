'ARSEM Kış Okulu' sertifika takdim töreni düzenlendi

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Araştırma Yöntemleri Seminerleri (ARSEM2022 Kış) eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifika takdim töreni düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen törende sertifikalar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir tarafından takdim edildi. ARSEM eğitimleri sertifika takdimi töreninde konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal, üniversitelerin eğitimle birlikte öncelikli görevlerinin topluma katkı sağlayan araştırmalar yapmak olduğunu ifade ederek, “Araştırma, topluma hizmet bağlamında hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir konu. Araştırma yöntemleri içeren eğitimler içinde ARSEM çok önemli bir platform. Farklı üniversitelerde de bu tür eğitimler veriliyor, biz de Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bu eğitimlere ev sahipliği yapmak için ilk adımımızı atmış bulunmaktayız” dedi.

“Görevimiz araştırmacılarımızın yetkinliklerini arttırmak”

Düzenlenen eğitimlerle Türk yükseköğretimine ve bilim dünyasına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Rektör Erdal, “Bizim buradaki görevimiz, araştırmacılarımızın yetkinliklerini ve onların yayın kapasitelerini arttırmak, Türkiye merkezli gurur duyacağımız yayınları ortaya koymaktır. ARSEM’in bütün akademisyen ve araştırmacılarımızın geleceklerine katkı sağlamasını canı gönülden diliyorum. Bu vesileyle bu platformu oluşturan Dr. Öğr. Üyesi Murat Güven’e, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve tüm eğitimcilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ARSEM yükseköğretime büyük katkı sağlayacak”

Organizasyon sürecinde emeği geçenlere ve destekleri için Rektör Erdal’a teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, “Üniversitemizin yayın ve araştırma kapasitesini arttırmak amacıyla yola çıktık ve çok verimli bir eğitim süreci geçirdik. ARSEM’in hem Anadolu Üniversitesi’ne hem de Türk yükseköğretimine çok büyük bir katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Nitel Araştırma Yöntemleri ve SPSS ile Veri Analizi, SPSS İle Veri Analizi, Uygulamalı Panel Veri Analizi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Cansu Yıldız, Merve Özer, Seda Sökmen, Vugar Narımanbaylı, İbrahim Can Turan, Remzi Reha Durucasu, Şenay Balbal, Didem Karatabak, Gökçen Aydınbaş, Güntülü Özlem Yüksel, Meriç Subaşı Ertekin, Merve Altaylar, Saltuk Kayacı, Selim Yıldırım ve Serap Dursun’a sertifikalarını Rektör Erdal ve İİBF Dekanı Dağdemir verdi.

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