Buz tutan amfi oturma alanı görünüşüyle travertenleri aratmadı

Bu illerde kar ve sağanak yağmur var

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir mesire alanının içerisinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan amfi oturma alanı, ilginç görüntüsüyle travertenleri aratmadı.

Odunpazarı ilçesindeki bir mesire alanının içerisinde bulunan amfi oturma alanı önceki günlerde yağan kar ve şiddetli soğuğun etkisiyle buz tuttu. Basamaklı olarak inşa edilmiş olan oturma alanında meydana gelen buzlanma ilginç ve güzel görüntüler oluşturdu. Görünüşüyle, Türkiye’de Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki örneğiyle bilinen travertenleri aratmayan oturma alanı, görenlerin de ilgisini çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.